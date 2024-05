Al via la 24^ edizione European Football Week - Gravina | Orgogliosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Torna la Special Olympics. L’evento internazionale di calcio unificato, giunto alla sua 24esima, che promuove l’inclusione nel calcio, in Europa e Eurasia, e che coinvolge circa 45 mila atleti, con e senza disabilità, in oltre 45 paesi, è stato presentato oggi presso la sala ‘Paolo Rossi’, all’interno della sede della Figc. Un’occasione per diffondere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educhi alla comprensione e alla valorizzazione della diversità in ogni sua espressione. Il focus della manifestazione, che si svolgerà dal 25 maggio al 2 giugno, sarà infatti incentrato sul ‘for All’, ovvero il calcio per tutti. In Italia l’evento ha il patrocinio della Figc, della Lega Serie A e della Lega Serie B, e conta 9.234 partecipanti, per un totale di 100 tappe. “Ci sono momenti in cui alcune nozioni prevalgono sulle parole. Posso dire di essere particolarmente felice come presidente della Figc, perché ogni anno viene rinnovato questo rapporto con l’e Special Olympics, e sono felice perché lo facciamo qui in questa sala, intitolata a un grande campione come Paolo Rossi.