Al Rizzoli protesi in 3D Il sostegno della Fondazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un laboratorio super tecnologico, all’interno del, per la progettazione e la stampa 3D die prototipi personalizzati, realizzato grazie al supportoe alla generosità di venti imprenditori, guidati dal socio fondatore Giovanni Domenichini. Il gruppo di benefattori hanno deciso di sostenere interamente il progetto (dal costo di oltre 122.000 euro). A uno di loro, Fabio Gallia, recentemente scomparso, è stato dedicato il laboratorio. Nel nuovo spazio, che ha sede nell’antico laboratorio fotografico dell’Istituto nato assieme alnel 1896, ingegneri, chirurghi e radiologi lavoreranno fianco a fianco nella progettazione per la stampa in 3D die dispositivi su misura, per la chirurgia correttiva e ricostruttiva. I benefici per i pazienti sono molti: riduzione dei tempi chirurgici che implica una minore esposizione all’anestesia, una ripresa post operatoria più rapida, una riduzione dei rischi e soprattutto soluzioni create ad hoc per quei casi altamente complessi che altrimenti non troverebbero nellestandard soluzioni adeguate.