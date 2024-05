Al Parlamento Ue il dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione europea

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bruxelles, 24 maggio 2024 – Giovedì pomeriggio si è svolto alilin Eurovisione tra i, organizzato dall’Unionedi radiodiffusione. Walter Baier (Austria), Sinistra, Sandro Gozi (Italia), Renew Europe Now, Ursula von der Leyen (Germania), Partito popolare europeo (PPE), Terry Reintke (Germania), Verdi europei, e Nicolas Schmit (Lussemburgo), Partito del socialismo europeo (PSE) hanno partecipato al, organizzato dall’Unionedi radiodiffusione (UER) in collaborazione con i partiti politici europei e ileuropeo. Le domande sono state poste dal pubblico in Aula, dagli spettatori che hanno assistito agli eventi organizzati dagli Uffici di collegamento delnegli Stati membri dell’Ue, poste tramite i social media, e infine dai due moderatori. Ihanno inoltre affrontato interviste individuali da parte dei moderatori nei cosiddetti segmenti “Spotlight”.