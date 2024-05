Al 20° anniversario torna al cinema il film Donnie Darko

(Di venerdì 24 maggio 2024) “”, tra i centopiù belli delsugli schermi il 3-4 e 5 giugno in versione restaurata da Notorius Pictures. A girarlo era stato Richard Kelly, che pur amando questo thriller psicologico e fantascientifico assolutamente originale, non si sarebbe mai immaginato il successo mondiale ottenuto. In fondo Richard era al suo primo, un regista come tanti, esordiente e senza amici importanti. Ma credeva in questa storia, l'aveva scritta e sceneggiata con passione e un pizzico di magia. La storia parla del giovane Donal, (Jake Gyllenhaal) vittima di allucinazioni, che un giorno si salva dalla turbina di un aereo precipitata sulla villa dove abita con la famiglia, grazie a Frank , un mostruoso coniglio gigante che sembra uscito da un altro pianeta, ma è solo prodotto dalla sua fantasia. Frank diventa sempre più presente nella sua vita, fino ad indurlo a compiere atti vandalici.

Tornano domenica mattina e – in alcune sale selezionate, anche i sabato mattina – gli spettacoli Autism Friendly da UCI Cinemas. L’appuntamento della settimana è Blu e Flippy – Amici per le pinne. Autism Friendly: la rassegna di UCI Cinemas dedicata ai più piccoli Nell’ambito della rassegna Kids Club, Autism Friendly si presenta con una selezione di film per bambini e ragazzi che, grazie al particolare sistema di adattamento ambientale Autism Friendly Screening, offre la possibilità anche a chi presenta un disturbo dello spettro autistico e disturbi sensoriali di traascorrere momenti sereni al cinema con la famiglia e gli amici, vivendo l’emozione del grande schermo in sala all’insegno del divertimento. universalmovies

Per 5 giorni, da domenica 9 a giovedì 13 giugno, il biglietto del cinema costerà soltanto 3,50€ per tutti i film e in tutta Italia. Sta per prendere il via la quarta edizione di CINEMA IN FESTA, occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. movieplayer

Palermo, torna 'Una Marina di Libri' - Palermo, torna 'Una Marina di Libri' - torna come ogni anno la Summer School promossa dal Centro linguistico ... International House avvicinerà alla lingua inglese con uno spazio dedicato; cinema City Palermo e Sole Luna Doc Film Festival ... adnkronos

Torna "Cartoons on the bay", dal 29 maggio al 2 giugno a Pescara - torna "Cartoons on the bay", dal 29 maggio al 2 giugno a Pescara - Ricchi anche i programmi Pubblico, cinema e Scuole. Insieme ai concerti, Piazza della Rinascita ospiterà la diretta de "Il Ruggito del Coniglio" (Rai Radio 2) con Marco Presta e Antonello Dose. spettacoli.tiscali

