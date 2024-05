Airbag pericolosi - il Codacons | I consumatori hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche ilsi è espresso sul caso del richiamo delle Citroën o Ds Automobiles richiamate per difetti sui sistemi di gonfiaggio degli. Migliaia di automobilisti, decine anche nella Bergamasca,ricevuto negli scorsi giorni la lettere di richiamo delle case di produzione, comunicazione in cui si invitano gli automobilisti a rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato per sistemare il pezzo interessato. Pezzi di ricambio che, tuttavia, mancano e per il cui arrivo sono previsti tempi di arrivo piuttosto lunghi (anche 2/3 mesi). “Come noto – recita la nota – migliaia di automobilisti in tutta Italia (pare siano oltre 600.000 le vetture interessate) stanno ricevendo comunicazioni da Citroen con cui la società chiede di interrompere l’utilizzo delle auto coinvolte dal richiamo e di prendere al più presto appuntamento con le officine autorizzate per i necessari interventi di riparazione, considerato che “Le sostanze chimiche contenute in questi dispositivi di gonfiaggio potrebbero deteriorarsi nel tempo, esponendo guidatore e passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggi dell’con una forza eccessiva in caso di incidente, in grado di provocare gravi lesioni o morte”.

Premio Piccolo Comune Amico, Geraci Siculo in lizza con "cavadduzzi" e "palummeddi" - Premio Piccolo Comune Amico, Geraci Siculo in lizza con "cavadduzzi" e "palummeddi" - Il borgo madonita partecipa al concorso nazionale indetto dal codacons nella categoria Cultura, arte e storia con i tipici formaggi modellati grazie alla pasta filata ... palermotoday

Geraci Siculo in lizza per il premio nazionale “Piccolo Comune Amico” del Codacons - Geraci Siculo in lizza per il premio nazionale “Piccolo Comune Amico” del codacons - Il borgo madonita di Geraci Siculo è in corsa per il premio “Piccolo Comune Amico” organizzato dal codacons e riservato ai comuni italiani che hanno meno di 5 mila abitanti. L’amministrazione comunale ... mondopalermo

Non basta il biglietto, ora bisogna fare il check-in anche in treno: fioccano multe su Trenitalia, ecco come funziona il nuovo sistema - Non basta il biglietto, ora bisogna fare il check-in anche in treno: fioccano multe su Trenitalia, ecco come funziona il nuovo sistema - Come se non bastasse, i controllori hanno iniziato a effettuare le multe a chi non ha effettuato il check-in, allargando ulteriormente il malcontento dei passeggeri. Il nuovo sistema di Trenitalia è ... ilfattoquotidiano