Agrigento - 35enne accoltella moglie e figli Arrestato dopo ore di trattative

(Di venerdì 24 maggio 2024) . In pericolo di vita ie grave resta laIeri, 23 maggio 2024, un uomo a Cianciana, in provincia di, hato lae i suoi dueprima di barricarsi in casa.un’estenuante trattativa di sette ore con i carabinieri, l’uomo si è arreso ed è stato. La donna e ilo maggiore sono stati fatti allontanare dall’abitazione pocol’aggressione proprio dall’uomo, mentre la secondogenita è rimasta con il padre fino al suo arresto. Entrambi i bambini, di 3 e 7 anni, sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Palermo. Il più grande Cristian è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. Anche la sorellina, Sarah, più piccola, che è intubata e ha un’emorragia cerebrale, è in condizioni disperate. Leggi anche: Caso Giulia Tramontano, il luminol svela il luogo del delitto La donna è stata operata d’urgenza, è grave ma non in pericolo di vita.