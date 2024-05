Agretti - come pulirl - cucinarli e che tipo di verdura sono

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra gli ortaggi protagonisti della tavola durante la stagione primaverile troviamo gli(o barba di frate, maconosciuti anche con il nome di senape dei monaci, lischi o rospici). Particolarmente apprezzati in virtù delle loro proprietà,si puliscono e? Vi diamo tante idee e spunti suusarli per ricette deliziose. Tra l’altro, contando appena 17 calorie per 100 grammi, rientrano di diritto tra le verdure più light. Cos’altro potremmo chiedere di meglio? Cosaglio barba di frate Si caratterizzano per essere aciduli, ma si pospreparare in tantissimi modi. Ma cosaesattamente gli? Piante erbacee o arbustive, il cui vero nome – il nome scientifico, si intende – è Salsola soda L. e appartengono alla famiglia delle Chenopodiaceae, in cui rientrano circa 120 specie. C’è da dire che i nomi cambiano in base alla posizione sulla cartina geografica, considerando chepresenti principalmente nelle regioni temperate e subtropicali dell’Europa, oltre che in Nord America, in Africa e in Asia.