Agoumé - quale futuro all’Inter? Valutazioni in Spagna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Uno dei giocatori di proprietà dell’Inter che possono aiutare a fare cassa sul mercato è sicuramente Lucien. Il centrocampista francese non ha trovato spazio nella sua esperienza in nerazzurro, diversamente da quanto accaduto al Siviglia dopo il suo arrivo in prestito a gennaio. E ora si valuta il suo. PILASTRO – Ultima delle riserve, pilastro del centrocampo al Siviglia. Il passaggio in prestito a gennaio inha giovato a Lucien, che ha trovato minuti e spazio nel club andaluso durante questi ultimi mesi. Undici le presenze totali, con sei gare saltate soltanto a causa di un infortunio. Specialmente nell’ultimo periodo il francese ha spesso messo piede in campo da titolare, confermandosi così un vero e proprio elemento imprescindibile per la sua nuova squadra.in corso CIFRE – Naturalmente il suo nome – insieme a quello di altri giovani di prospettiva e interessanti, tra cui su tutti Valentin Carboni – è uno di quelli che può aiutare la società a fare cassa in vista del mercato estivo.