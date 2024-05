Agognate il benessere finanziario? Leggete Il sapere che conta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva negli scaffali delle librerie un’opera fondamentale per raggiungere il: “Ilche” di Annamaria Lusardi In un’epoca caratterizzata da incertezze economiche e decisioni finanziarie complesse, emerge come faro nella notte “Ilche”, l’ultimo lavoro dell’economista e docente alla Stanford University, Annamaria Lusardi.-Ansa- Notizie-comPubblicato da Mondadori, questo libro si propone come una guida essenziale per chiunque desideri navigare con sicurezza nel mare tempestoso delle finanze personali. Lusardi, con la sua vasta esperienza come direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria dal 2017 al 2023, ha identificato una lacuna significativa, nella conoscenza finanziaria generale della popolazione. Il suo libro arriva quindi in un momento cruciale, offrendo strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide economiche quotidiane.