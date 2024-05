Affitto ad Amsterdam | ci vogliono almeno 1 525 euro al mese

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il problema della carenza di alloggi che accomuna tutti i Paesipei è particolarmente sentito ad: sempre più cara e sempre più inaccessibile ai più, con prezzi simili a Londra e Dublino. La ragione è semplice: alla normale ed elevata richiesta di alloggi inda parte degli studenti fuori sede si è aggiunta in questi ultimi anni quella proveniente da cittadini stranieri che hanno deciso di traferirsi nella capitale olandese per motivi di lavoro. La città, infatti, è particolarmente strategica per le multinazionali, sia da un punto di vista geografico che, soprattutto, da quello fiscale. Il risultato è che molti colossi, come Netflix, Tesla e Google per citarne solo alcuni, hanno fatto dila loro sedepea, attirando a sé professionisti provenienti da tutto il mondo. Secondo alcune statistiche del governo olandese, circa il 40% dei residenti di, quindi meno della metà, ha entrambi i genitori nati nei Paesi Bassi.

