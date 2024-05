Affitti | prezzi - situazione in provincia di Taranto nel primo trimestre 2024 Rapporto Locare | Itali - gli incrementi ed i cali

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Conou: Il tema del caroha occupato nei mesi scorsi le pagine dei giornali e i servizi dei Tg in molte occasioni. L’aumento della domanda di locazioni nel 2023, che ha influito sui costi dell’affitto in tendenziale aumento, ha seguito le vicende del caro mutui che, a sua volta, si sono impennati a seguito della politica di aumento dei tassi della Banca Centrale Europea. Con la fine dell’aumento dei tassi ufficiali lo scorso anno e con l’aspettativa crescente di futuri allentamenti monetari, che secondo le stime sono verosimilmente da attendersi da fine estate, il mercato delle compravendite residenziali si è andato via via normalizzando. Per quanto riguarda le locazioni, l’impressione, per lo meno a leggere i titoli dei giornali, è che il caronon abbia concesso tregua. Ma i dati cosa dicono? L’Ufficio Studi diha provato a vedere come è andato, sul fronte dei canoni di locazione, il comparto residenziale nelle 10 principali cittàane, per verificare se il trend di forte crescita prosegue o se qualcosa è cambiato nei primi tre mesi dell’anno.