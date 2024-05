AEW | Anche quest’anno tornerà l’Owen Hart Foundation Tournament

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel settembre 2021, la AEW annunciò il primo Owen, notocome OwenCup. Il torneo, che prevedeva una sezione maschile e una femminile, terminò a Double or Nothing nel maggio dell’anno successivo e vide vincitori Adam Cole e Britt Baker. Nel 2023, invece, è stata la volta di Ricky Starks e Willow Nightingale. Terza edizione Secondo un recente articolo del Calgary Herald, il torneo si terràe la finale si svolgerà proprio nella città canadese, il prossimo 10 luglio. Sarà presente, come di consueto, Marthaper incoronare i vincitori. Recentemente, la vedova di Owensi è espressa in merito al torneo, auspicando che la AEW onori adeguatamente la memoria del suo defunto marito. “Per evidenziare, promuovere e onorare l’eredità di Owen nel wrestling. Ora stiamo lavorando insieme per garantire che quell’eredità continui”.