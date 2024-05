Aerei - sciopero il 28 maggio | cosa c’è da sapere

Disagi sono previsti per chi dovrà viaggiare in aereo martedì prossimo a causa di uno sciopero del trasporto aereo il 28 maggio 2024 che coinvolgerà due compagnie in maniera differente, Wizzair e Air Dolomiti, ma anche il personale di alcuni importanti scali aeroportuali italiani. fanpage

Caos voli a maggio: controversie trade a +30% - Caos voli a maggio: controversie trade a +30% - Il mese di maggio che volge al termine si è confermato un mese molto turbolento per il settore del trasporto aereo ... guidaviaggi

Giugno 2024 mese di scioperi: treni, aerei e bus. Date e orari - Giugno 2024 mese di scioperi: treni, aerei e bus. Date e orari - 18 giugno: scioperano per l’intera giornata i lavoratori della Soc. Mercitalia Rail regione Liguria. sciopero aerei di giugno 2024 Non solo gli spostamenti su rotaia, ma anche quelli aerei sono ... donnesulweb