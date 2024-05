ADL e Manna hanno chiamato Gasperini | la situazione

La Gazzetta dello Sport – ADL e Manna hanno scelto l’allenatore: Gasperini in pole L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il piano del Napoli per … L'articolo ADL e Manna hanno scelto l’allenatore: Gasperini in pole proviene da ForzAzzurri.

forzazzurri

In Serie A ci sarà sicuramente il valzer delle panchina. Bisogna solo vedere quando e chi darà il via. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli pensa a quattro allenatori per riportare il club nelle zone alte della classifica.

ilnapolista