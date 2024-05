Ade…mola mia | la consacrazione di Lookman nella notte più importante per Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dublino (Irlanda). È stato il primo acquisto voluto e sponsorizzato da Lee Congerton, che lo aveva già voluto portare al Leicester. Oggi il manager gallese non fa più parte dell’Atalanta, ha preso altre strade, ma da qualche parte in Arabia Saudita probabilmente anche lui ha esultato, abbozzando più di un semplice sorriso. Ademolain due anni ha conquistato l’Atalanta e gli atalantini con i suoi gol, che hanno la caratteristica di essere particolarmente pesanti. Una tripletta in una finale europea non si vedeva dal 1975, quando il tedesco Jupp Heynckes firmava la Coppa Uefa del Borussia Mönchengladbach. Quasi cinquant’anni dopo tocca al ragazzo cresciuto a Londra e con solide radici nigeriane penre il suo capolavoro in una competizione in cui, come sempre, ha deciso le partite. Ma questa non è una novità. Tornate con le lancette agli ottavi di finale contro lo Sporting, passato in vantaggio nel primo tempo adopo l’1-1 dell’andata.