Addio allo scrittore Caleb Carr - il suo libro L’alienista vinse numerosi premi e diventò un serie Netflix

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lostatunitense, autore di romanzi di successo, tra cui, un thriller d’epoca sulla caccia a un serial killer nella Manhattan del XIX secolo, vincitore die diventato un bestseller internazionale tradotto in oltre 24 Paesi e adattato per unatv, è morto giovedì 23 maggio nella sua casa di Cherry Plains, nello stato di New York, all’età di 68 anni per un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal fratello Ethanoggi al New York Times.aveva 39 anni quando pubblicò(Mondadori, 1994; Newton Compton, 2017), un’affascinante storia poliziesca su uno psichiatra infantile, Laszlo Kreizler – o alienista, come venivano chiamati coloro che studiavano la mente nel 1890 – che indaga sugli omicidi di giovani prostitute maschili utilizzando la psichiatria forense, un metodo poco ortodosso per l’epoca. Lo stesso personaggio di Kreizler si ritrova nel sequel L’angelo delle tenebre (Mondadori, 1998).