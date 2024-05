Addio a Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica - addio a Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica - È morto nella tarda serata di giovedì 23 maggio Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica. Non sono ancora chiare le cause del decesso del docente piacentino. «Con profonda costernazione – si l ... ilpiacenza

Dehors a Napoli, arriva la stretta: «Basta caos e abusivi, più spazio per i pedoni» - Dehors a Napoli, arriva la stretta: «Basta caos e abusivi, più spazio per i pedoni» - Arrivano le nuove linee guida e modificano il regolamento che riguarda i dehor e l’installazione di tavolini, ombrelloni e tutto quello che attiene al food and beverage. E arrivano nel ... ilmattino

Addio al professor Verdina, storico e docente di talento - addio al professor Verdina, storico e docente di talento - IL LUTTO. È mancato all’età di 84 anni. docente universitario, ha diretto gli Istituti Quarenghi e Belotti. ecodibergamo