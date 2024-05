Morgan Spurlock morto il regista che si nutrì per un mese solo da McDonald's: stroncato a 53 anni da un tumore - morgan spurlock morto il regista che si nutrì per un mese solo da McDonald's: stroncato a 53 anni da un tumore - È morto all'età di 53 anni morgan spurlock, il regista famoso per il documentario "Super Size Me". Era malato di tumore. Nel film del 2004, che fu candidato ... ilmessaggero

È morto Morgan Spurlock, regista noto per «Super Size Me» - È morto morgan spurlock, regista noto per «Super Size Me» - morgan spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me, è morto di cancro a 53 anni. Nel film del 2004 che lo aveva reso famoso, spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e ... cdt.ch

Addio a Morgan Spurlock, il cineasta di Super Size Me - Addio a morgan spurlock, il cineasta di Super Size Me - morgan spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me, è morto di cancro a 53 anni. (ANSA) ... ansa