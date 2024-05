Addio a Morgan Spurlock - il cineasta candidato agli Oscar con il documentario Super Size Me

(Di venerdì 24 maggio 2024), celebre documentarista noto per la sua candidaturacon “Me”, è morto a 53 anni a causa di complicazioni legate al cancro. All’inizio dell’anno aveva iniziato un ciclo di chemioterapia nel tentativo di combattere la malattia.Leggi anche: Bostrico tipografo, il verme che sta divorando i boschi italiani. L’allarme degli esperti: “Epidemia mai vista, correre ai ripari”aveva raggiunto la fama internazionale con il suodel 2004, in cui esplorava gli effetti fisici e psicologici di una dieta esclusivamente a base di cibo da McDonald’s per un mese, consumando tre pasti al giorno. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa con un messaggio toccante: “È un giorno triste. Devo direa mio fratello. Ha dato tanto attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Oggi il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale.

