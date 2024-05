Addio a Kabosu - il cane del meme doge

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024)ad uno dei cani più amati del web. E’ morto, ilnoto per la sua espressione utilizzata nei” Era una femmina di 18 anni della razza shiba. La notizia è stata diffusa dalla sua padrona, la maestra d’asilo Atsuko Sato.era diventata popolare nel 2013, anche se il” (un termine slang di dog, diin inglese) già appariva dal 2010. Inizialmente, l’espressione particolare delgiapponese veniva utilizzata per commenti in ambito politico. Poi, è diventata popolare indi diversi argomenti e la foto diè diventata anche il logo della criptovalutacoin. L'articolo proviene da Dayitalianews. .