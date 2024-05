Addio a fine stagione Il Milan e Pioli si separano dopo quattro anni e mezzo

MILANO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: il Milan e Stefano Pioli divorziano a fine stagione. Ora bisogna capire a chi verrà affidata la panchina del team rossonero. “Il Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019”, si legge nella nota emessa oggi. iltempo

Tennis, Italia virtualmente qualificata alle Finals in tutte le specialità! La situazione nelle Race di singolo e doppio - Il tennis italiano sta vivendo indiscutibilmente una prima metà di 2024 eccezionale, perché sulla scia dei risultati conquistati dalla stella Jannik ... oasport

Con la vittoria dell'Europa League, la filosofia del club potrebbe cambiare rinunciando al sacrificio estivo di un giocatore di prima fascia ... gazzetta

La Juventus vuole Calafiori: Miretti, Nicolussi e Huijsen possibili contropartite tecniche - La società bianconera vorrebbe offrire in prestito dei giocatori al Bologna per attutire l'esborso economico per arrivare al centrale difensivo ... it.blastingnews