Addio a Caleb Carr - l’autore del best seller L’alienista

(Di venerdì 24 maggio 2024)del romanzodel 1994 The Alienist è morto di cancro oggi nella sua casa di Cherry Plains, a New York. Aveva 68 anni. Ad annunciare la morte al New York Times è stato il fratello. Nato il 2 agosto 1955 in una famiglia di New York perseguitata da violenze e abusi il padre diera Lucien, un giornalista della Beat Generation condannato per l’omicidio nel 1944, ritenuto un predatore sessuale. L’accoltellamento, che ha fatto notizia e storia anche perché l’amico di Lucien e compagno di classe della Columbia University Jack Kerouac ha contribuito a far sparire il coltello, è stato raccontato nel film Kill Your Darlings del 2013 con Daniel Radcliffe e Dane DeHaan. Autore di 11 libri, tra cui The Italian Secretary (2005) e il poliziesco Surrender, New York (2016), l’Alienitsta uscì nel 1994 per Mondadori (e poi nel 2017 per Newton Compton). Racconta la vita di uno psichiatra infantile, Laszlo Kreizler nel 1890, intento a risolvere un caso di giovani travestiti uccisi e mutilati.