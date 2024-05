Achille Lauro - due nuove date al tour estivo A Rave Before L’Iliade

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) A una settimana dalla data zero si aggiungono due nuovi concerti aldiAl via dal 30 maggio l’Summer Fest – Adovesi esibirà per la prima volta al Cortona Comics e annuncia oggi anche 2 nuovi appuntamenti dal vivo anche a Potenza e Lucera (FG) per la nuova e incandescente leg estiva di 20con special guest Boss Doms. Si tratta di un vero e proprioall’insegna dell’inclusività aperto a tutt?, artisti,rs, freaks, famiglie e bambini che proseguirà per tutta l’estate e toccherà numerose location e festival italiani in attesa del gran finale con i due eventi unici autunnali Ragazzi Madre –il Live a Milano e Roma. Reduce dal successo di Ragazzi Madre –il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban,quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.