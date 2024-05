Accusa il padre di violenza sessuale a scuola e scoppia a piangere | braccialetto elettronico anche alla figlia

La 64enne, in attesa di giudizio per degli abusi che sarebbero stati compiuti con la complicità del marito, si è tolta la vita in cella. ilgiornale

L’ex prof di religione accusato di violenza ha scelto il rito abbreviato - L’ex prof di religione accusato di violenza ha scelto il rito abbreviato - LATINA – Ha scelto il rito abbreviato Alessandro Frateschi, il professore di religione che deve rispondere di violenza sessuale su cinque ragazzi, tutti minori. La richiesta, che consente di ottenere ... radioluna

Penalisti, 'suicidi detenuti colpa di politici giudici e agenti' - Penalisti, 'suicidi detenuti colpa di politici giudici e agenti' - E' un atto di accusa contro governo, Parlamento, magistratura e polizia penitenziaria il comunicato della Camera penale del Piemonte occidentale diffuso dopo il suicidio, avvenuto ieri, di una detenut ... ansa

Studentessa violentata in crociera: uno degli aggressori quella sera tentò di abusare anche di un’altra ragazza - Studentessa violentata in crociera: uno degli aggressori quella sera tentò di abusare anche di un’altra ragazza - La giudice ha disposto il carcere per due dei tre 19enni francesi arrestati. Per il terzo, che non ha avuto un ruolo attivo nella violenza. disposti i domiciliari in un'abitazione a Genova ... genova24