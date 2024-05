Accoltella moglie e figli - in silenzio dopo l' arresto

(Di venerdì 24 maggio 2024) È rimasto in, sia al momento dell'che durante tutta la prima notte di carcere passata a Sciacca, Daniele Alba, il meccanico 35enne di Cianciana che ieri hatoessere stato convinto a uscire di casa e a consegnarsi, in seguito ad una estenuante trattativa fatta dal negoziatore del reparto Operativo dei carabinieri, ha rischiato di essere linciato da un uomo che ha anche colpito con un pugno l'auto dei carabinieri. Il meccanico è accusato di triplice tentato omicidio e nelle prossime ore verrà interrogato. Alla base della sanguinosa aggressione familiare l'ennesima lite con lache aveva preannunciato all'uomo di volerlo lasciare. Intanto restano gravi le condizioni dei due, una bimba di tre anni e il fratellino di sette, ricoverati in terapia intensiva all'ospedale dei bambini di Palermo. La madre, sottoposta ieri a un intervento chirurgico all'ospedale di Ribera, è invece fuori pericolo.

