Accoltella moglie e figli ad Agrigento - bimbi ancora gravi | sono in pericolo di vita

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) –le condizioni dei due fratelliti ieri pomeriggio dal padre a Cianciana,. I due piccoli di 6 e 3 annientrambi in Rianimazione, indi. Il padre, di 34 anni, ha colpito sia iche la, anche lei ferita e ricoverata in ospedale. L'uomo .

Ha accoltellato moglie e figli, dopo l'ennesimo litigio in famiglia, e poi si è barricato in casa prima di arrendersi ed essere arrestato dai carabinieri. I due fratellini, Sarah di tre. ilmessaggero

Ha accoltellato moglie e figli, dopo l'ennesimo litigio in famiglia, e poi si è barricato in casa prima di arrendersi ed essere arrestato dai carabinieri. I due fratellini, Sarah di tre. ilmattino

Mareamico e CPIA Agrigento insieme per l’obiettivo ambiente - Mareamico e CPIA agrigento insieme per l’obiettivo ambiente - Mareamico, in collaborazione con gli alunni del corso di alfabetizzazione del CPIA di agrigento, nell’ambito di un progetto di educazione civica “Obiettivo Ambiente”, hanno effettuato la pulizia della ... grandangoloagrigento

Agrigento, sequestrata abitazione a pregiudicato mafioso: condannato per omicidio e porto abusivo d’armi - agrigento, sequestrata abitazione a pregiudicato mafioso: condannato per omicidio e porto abusivo d’armi - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di un soggetto della provincia di agrigento, già condannato in due ... scrivolibero

Fratellini accoltellati dal padre ad Agrigento, Sarah e Cristian sono gravissimi: il papà Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - Fratellini accoltellati dal padre ad agrigento, Sarah e Cristian sono gravissimi: il papà Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - sono ancora gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all'ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre Daniele Alba di 35 anni li ha accoltellati insieme alla madre nella ... corriereadriatico