Non ha detto una parola. Si è trincerato nell’assoluto silenzio, Daniele Alba, il 35enne che ha accoltellato moglie e figli a Cianciana, in provincia di Agrigento. Il meccanico responsabile della sconvolgente aggressione è rinchiuso nel carcere di Sciacca. dayitalianews

Catania, 24 mag. - (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un 55enne che a Pedara, nel catanese, da 29 anni vessava moglie e figli. L'uomo, un elettricista, è stato posto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare e con il braccialetto elettronico. liberoquotidiano

Catania, 24 mag. – (Adnkronos) – I carabinieri hanno arrestato un 55enne che a Pedara, nel catanese, da 29 anni vessava moglie e figli. L’uomo, un elettricista, è stato posto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare e con il braccialetto elettronico. calcioweb.eu

Accoltella moglie e figli a Cianciana vicino Agrigento, parla il medico di base: "Avevo firmato due TSO" - Accoltella moglie e figli a Cianciana vicino Agrigento, parla il medico di base: "Avevo firmato due TSO" - Accoltella moglie e figli a Cianciana, in provincia di Agrigento, poi si barrica in casa per 5 ore fino a cedere grazie al lavoro di un mediatore dei carabinieri. Una tentata strage, quella che ... notizie.virgilio

La Promessa, trame spagnole: Martina accetta di diventare la moglie di Antonio - La Promessa, trame spagnole: Martina accetta di diventare la moglie di Antonio - Nelle puntate spagnole de La Promessa, Martina prende una decisione definitiva in merito alle nozze con Antonio. it.blastingnews

Franco Severi ucciso e decapitato: ergastolo al fratello Daniele - Franco Severi ucciso e decapitato: ergastolo al fratello Daniele - Dopo la sentenza i famigliari di Daniele Severi (la moglie Monia Marchi e i figli Sara, Samuele e Simone) si sono intrattenuti con l'imputato, che torna ora in carcere in custodia cautelare, come ... today