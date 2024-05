Accademia Irpina di Scienze Forensi | Consulenza legale contro i bullismo - uno sportello gratuito

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) A breve lodie psicologica per ile Cybebrullismo programmato dall’di. Nell’ambito delle iniziative dell’di, presieduta da Salvatore Pignataro, composta da oltre novanta avvocati, docenti universitari, periti e consulenti, è stata programmata l’attivazione, nei prossimi mesi, dello “die Psicologica per le vittime die Cyber” che avrà sede nella città di Avellino. In attesa di ufficializzare la sede, gli orari e un numero di telefono, l’iniziativa sarà gratuita per i genitori che insieme ai rispettivi figli intendono verificare e comprendere le implicazioni legali e psicologiche dele cyber. “ Le varie professionalità interne all’difaranno parte di un vero e proprio “pool” di specialisti ( avvocati penalisti, civilisti, psicologi ecc.