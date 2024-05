(Di venerdì 24 maggio 2024) Il ministro per loe i giovani, Andrea, hato in conferenza stampa a Palazzo Chigi l`approvazione del decretoivo che.

Abodi annuncia la nuova commissione indipendente per il controllo dei conti: "L'autonomia dello sport è salva" - abodi annuncia la nuova commissione indipendente per il controllo dei conti: "L'autonomia dello sport è salva" - Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea abodi, ha annunciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi l`approvazione del decreto sportivo che vara la commissione. calciomercato

Sport, Abodi: in decreto ok a famigerata commissione su conti club - sport, abodi: in decreto ok a famigerata commissione su conti club - Roma, 24 mag. (askanews) - Il governo ha approvato il decreto con "la famigerata commissione indipendente che si occuperà del controllo della gestione economico-finanziaria dei club professionistici, ... libero

Decreto Abodi, arriva l’approvazione del Cdm: ok all’agenzia governativa per il controllo dei conti - Decreto abodi, arriva l’approvazione del Cdm: ok all’agenzia governativa per il controllo dei conti - Il decreto abodi è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Via libera all'agenzia per il controllo dei conti dei club italiani. tag24