Abbonamenti Inter - via alla campagna 2024-2025! Con una novità grossa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Comincia ora, a mezzogiorno, ladell’per la stagione. Scatta la prima fase, quella legata al rinnovo, con unaper chi volesse sottoscrivere il pacchetto per le diciannove gare della prossima Serie A. Qui tutte le informazioni. SI COMINCIA – Dopo i 1.728.562 spettatori nelle ventiquattro partite al Meazza in stagione (1.383.926 in Serie A) si volta pagina. Adesso, a mezzogiorno, inizia ladell’per la stagione. La prima fase è la conferma del posto, riservata agli abbonatistagione appena conclusa: si concluderàmezzanotte di lunedì 3 giugno. Come di consueto, sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, qualora non si volesse confermare quello della stagione appena conclusa, cambiare il settore. Glial Secondo Anello Blu continuano ad essere validi per diciotto partite, escluso il derby-Milan.