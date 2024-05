A1 Lunedì notte chiusa uscita stazione Ponzano Romano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di27 alle 6:00 di martedì 28 maggio, saràladi, inper chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alladi Magliano Sabina, al km 500+900. (Com/Red/Dire) .

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli. romadailynews

Potranno tornare a scuola solo lunedì gli alunni della scuola Rodari di via Emilia chiusa per gli allagamenti dovuti alla pioggia di questi giorni. Dopo la decisione di chiudere la scuola mercoledì mattina a causa delle numerose aule allagate per le infiltrazioni e dopo le rassicurazioni, del pomeriggio, dell’amministrazione comunale che la scuola avrebbe riaperto regolarmente, nella tarda serata è arrivato il dietrofront: la scuola resterà chiusa fino a oggi e dovrebbe riaprire dopo il fine settimana. ilgiorno

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. romadailynews

FOSSANO/ Tangenziale, venerdì 31 riapre al traffico la carreggiata in direzione Asti - A partire dalle 10 di lunedì 27 maggio e fino a venerdì 31 maggio la tangenziale sarà chiusa al transito per consentire ai tecnici e alle maestranze di eseguire in piena sicurezza tutte le attività ... cuneocronaca

D08 Gallarate - Gattico, chiuso l'allacciamento con la A8 Milano - Varese e Besnate - ... in entrambe le direzioni, come di seguito indicato: Nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e ... Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni , A8 Milano - ... varesenews