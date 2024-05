A un centimetro dal sogno - il documentario di Roberto Davide Papini a Parigi in vista dei Giochi Olimpici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 24 maggio 2024- Nuovo, prestigioso riconoscimento per "A undal", ilsul grande atleta viareggino Arturo Maffei. La storia dell’atleta raccontata da, regista fiorentino e giornalista de La Nazione, con le riprese e il montaggio di Michele Coppini, dopo aver vinto il premio speciale “Venicepromex Award” al festival Sport Movies & Tv (in quella che era la finale di 20 Festival nei 5 continenti del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva)”, ora è stata scelta dalla Commissione Selezionatrice della Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision (130 Nazioni affiliate), riconosciuta dal Cio, Comitato Internazionale Olimpico. L’opera, pur non essendo in competizione, verrà proiettata durante l’evento “Emozioni deisullo schermo- Passion des Jeux” organizzato nell’ambito del “World FICTS Challenge”, il Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva, dalla FICTS che si tiene adal 24 al 26 giugno.