A Treviso Divina Commedia censurata a scuola per due studenti musulmani

TREVISO | «NIENTE DIVINA COMMEDIA»: DANTE ”PROIBITO” PER DUE STUDENTI MUSULMANI - treviso | «NIENTE divina COMMEDIA»: DANTE ”PROIBITO” PER DUE STUDENTI MUSULMANI - 23/05/2024 treviso – Due famiglie musulmane chiedono e ottengono dall’insegnante di lettere che i loro figli non studino la divina Commedia di Dante. Succede in una scuola media di treviso – ... antennatre.medianordest

Treviso: «Dante offende l’Islam». Studenti musulmani esentati dallo studio della Divina Commedia - treviso: «Dante offende l’Islam». Studenti musulmani esentati dallo studio della divina Commedia - treviso - Due famiglie musulmane chiedono di esentare i loro figli dallo studio della divina Commedia. E preside e professoressa li accontentano, sostituendo solo per loro il sommo poeta con ... ilgazzettino

Niente Dante a scuola «perché offende l’Islam» - Niente Dante a scuola «perché offende l’Islam» - Due studenti delle scuole medie sono stati esonerati dallo studio della divina Commedia su richiesta dei genitori: non è conforme ai loro principi religiosi. tribunatreviso.gelocal