A San Zenone una gara a due La sindaca Arianna Tronconi e lo sfidante Massimo Boccardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un paese-cintura tra il Milanese e il Lodigiano, da un lato l’autostrada A1, dall’altro la ferrovia. Con 4.500 abitanti, anche Sanal Lambro si prepara all’appuntamento con le urne, l’8 e il 9 giugno, per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. In corsa due candidati: la prima cittadina uscente, che tenta il bis con la lista "Il nostro paese", e lo, alla guida di "Sandomani", una compagine civica con l’appoggio esterno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Decisa a continuare il percorso intrapreso "per dare un valore aggiunto al paese",, 56 anni, educatrice, ripercorre un quinquennio "non facile, condizionato da un lato dalla pandemia da Covid, dall’altro dalla necessità di un restyling di numerosi edifici e spazi pubblici. Da qui siamo partiti, installando il fotovoltaico su scuola elementare, municipio e impianti sportivi.