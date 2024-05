A RiminiWellness arriva la nuova categoria Active Beauty

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) - •FIT.FE by FEDE", lalinea skincare creata dalla campionessa olimpionica, ora imprenditrice, Federica Pellegrini •Previsto un Meet&Greet con il pubblico durante la seconda giornata della fiera •Unaarea dedicata ai prodotti di bellezza per atleti Rimini, 24 maggio 2024 – Cresce ancora, la fiera leader nel settore del fitness, del benessere e dello sport, organizzata da Italian Exhibition Group (fiera di Rimini, 30 maggio – 2 giugno). Quest'anno, alle consuete sezioni, si aggiunge unae innovativa: "". Questaarea è dedicata interamente al crescente mondo dei prodotti di bellezza formulati specificamente per gli atleti e coloro che conducono uno stile di vita attivo. In questo nuovo spazio, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una varietà di soluzioni di bellezza che sposano perfettamente l'attività fisica con la cura personale.

Starbene si rinnova: nuova veste grafica in edicola per il magazine dedicato al wellness - Starbene si rinnova: nuova veste grafica in edicola per il magazine dedicato al wellness - La tiratura è di 120.000 copie con una distribuzione straordinaria al riminiwellness 2024, manifestazione di cui Starbene è media partner. Starbene da oltre 40 anni unisce l’attualità legata ai temi ... engage

