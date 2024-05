A Cianciana il padre che ha accoltellato i figli ha rischiato il linciaggio: la reazione di Daniele Alba - A cianciana il padre che ha accoltellato i figli ha rischiato il linciaggio: la reazione di Daniele Alba - Dopo aver accoltellato i suoi due figli e la moglie a cianciana, Daniele Alba ha subito un tentativo di linciaggio: cosa è successo giovedì 23 maggio 2024. notizie.virgilio

Sarah e Cristian, i fratellini di Agrigento accoltellati lottano per la vita. Il padre in silenzio dopo l’arresto - Sarah e Cristian, i fratellini di Agrigento accoltellati lottano per la vita. Il padre in silenzio dopo l’arresto - I due piccoli, di 3 e 7 anni, sono gravissimi in terapia intensiva all’ospedale di Palermo. La madre, dopo un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo ... quotidiano

Fratellini accoltellati dal padre ad Agrigento, Sarah e Cristian sono gravissimi: il papà Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - Fratellini accoltellati dal padre ad Agrigento, Sarah e Cristian sono gravissimi: il papà Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - Sono ancora gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all'ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre Daniele Alba di 35 anni li ha accoltellati insieme alla madre nella loro casa ... ilmattino