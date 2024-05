A che ora la F1 oggi in tv - GP Monaco 2024 | programma prove liber - streami -g, guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024), venerdì 24 maggio, prenderà il via il week end del GP di, settima tappa del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino del Principato assisteremo a un day-1 nel quale piloti e team andranno in cerca della messa a punto ideale in funzione delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Fondamentale sarà il time-attack, viste le caratteristiche del tracciato monegasco. LA DIRETTA LIVE DELLEE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 La Ferrari dovrà lavorare in maniera molto attenta sull’assetto da qualifiche. Fondamentale sarà partire davanti su una pista con queste caratteristiche, dove sorpassare è quasi impossibile. La scuderia di Maranello dovrà adattarsi a ogni circostanza, perché in un contesto così particolare la strategia e il traffico sul tracciato potranno fare la differenza nel conseguimento del risultato. Charles Leclerc, padrone di casa per eccellenza, vorrà poi sfatare il tabù nel Principato: mai sul podio il pilota monegasco della Ferrari, costretto a fare i conti con una sequenza negativa di risultati.