A Cannes le star over 50 rubano la scena alla Gen Z

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’esperienza ripaga, sopratutto a2024. Sul Red Carpet come ai photocall, sono le attrici e icone dello stile50 ad aver osato di più, dimostrando di essere più moderne e audaci delle colleghe più giovani. Ormai esperte del Festival, sicure quanto basta per potersi concedere degli azzardi e seguite dagli stylist migliori in circolazione, non c’è stata partita. Mentre la Gen Z è apparsa più impacciata, a tratti fin troppo cauta e poco fantasiosa, le50 come Demi Moore, Eva Longoria, Eva Herzigova e le italiane Isabella Ferrari e Chiara Mastroianni hanno regalato i look più originali dell’edizione. Tanto sul Red Carpet quanto off-duty, ecco la rivalsa50 a2024. Gen Z vs Boomers: chi vincerà? Non chiamatele vecchie leve: le50 a2024 hanno portato i look più interessanti e audaci.