A Cannes 2024 la vera rivoluzione è stata la realtà virtuale

(Di venerdì 24 maggio 2024) La sezione più visionaria, innovativa e immaginifica del Festival, evocatrice di nuovi mondi stimolanti, ha già conquistato Hollywood, da Cate Blanchett a Colin Farrell. L'Italia risponde con Cabiria in VR.

Si avvicina sempre più la serata finale, ma il Festival di Cannes 2024 prosegue con l’esplorazione del glam sul decimo red carpet con star come Greta Gerwig e Bella Hadid. Il Festival di Cannes 2024 si avvicina alla sua naturale conclusione. velvetmag

Festival di Cannes 2024: George Lucas arriva al festival per la Palma d’Ora Figura di spicco del cinema hollywoodiano, il regista, sceneggiatore e produttore George Lucas riceverà la Palma d’Oro onoraria sabato 25 maggio in occasione della cerimonia di chiusura del 77° Festival del Cinema di Cannes, trasmessa in diretta su France 2. cinefilos

Cannes, l'iraniano Rasoulof con le foto degli attori rimasti in Iran - cannes, l'iraniano Rasoulof con le foto degli attori rimasti in Iran - Roma, 24 mag. (askanews) - Accolto da applausi a cannes Mohammad Rasoulof, il regista dissidente riuscito a fuggire dall'Iran, che presenta il ... stream24.ilsole24ore

Festival di Cannes, George Lucas è un fiume in piena: dalla genesi di Star Wars a Indiana Jones, cosa ha raccontato - Festival di cannes, George Lucas è un fiume in piena: dalla genesi di Star Wars a Indiana Jones, cosa ha raccontato - Una masterclass con George Lucas rientra nella categoria marzulliana “Fatti una domanda e datti una risposta”. Non ce ne voglia il Maestro, ma probabilmente il suo (quasi) monologo di ... leggo

Palm Dog 2024: la grande (e tenera) vittoria del cane Kodi, protagonista di Dog on Trial - Palm Dog 2024: la grande (e tenera) vittoria del cane Kodi, protagonista di Dog on Trial - Coccole, occhi dolci, qualche abbaio e tanta dolcezza: siamo stati alla premiazione della Palm Dog Woopets 2024 di cannes 77, che ha visto trionfare Kodi, protagonista del bel Dog on Trial di Laetitia ... movieplayer