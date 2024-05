A Bruxelles preparano l’entrata in guerra dell’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 - Russia e Bielorussia mostrano i muscoli con le esercitazioni nucleari nel territorio di Minsk. Ieri il presidente bielorusso Lukashenko ha nominato un nuovo capo di Stato maggiore: il generale Pavel Muraveyka, noto per aver minacciato pubblicamente i Paesi confinanti membri della Nato, Polonia e Lituania. Mosca intanto ha rimosso 25 boe luminose posizionate dall'Estonia sul fiume Narva per delimitare il confine con la Russia. Una escalation di provocazioni. epa11299493 Hungarian Prime Minister Viktor Orban delivers his address at the third Hungarian edition of the Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary, in Budapest, Hungary, 25 April 2024. The two-day event, taking place 25 and 26 April, is hosted by the Center for Fundamental Rights of Hungary for the third consecutive year. EPA/SZILARD KOSZTICSAK HUNGARY OUT E nelle stesse ore il primo ministro Viktor Orban dichiara che asono in corso i preparativi per l'entrata indell'Europa.