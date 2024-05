400 nasse sequestrate in area protetta tra Ischia e Vivara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCirca 400, non segnalate, calate in alcuni dei luoghi di maggiore pregio dell’marinaRegno di Nettuno, in particolare nel tratto di mare compreso trae a ridosso della spiaggia del Pozzo Vecchio, a Procida. Si è conclusa una maxi operazione della guardia costiera di, al comando del tenente di vascello Antonio Magi, in collaborazione con lo staff dell’marina. Il materiale, non adeguatamente segnalato né espressamente autorizzato, è stato recuperato dai fondali della zona B del Regno di Nettuno (dove la pesca è consentita a determinate condizioni di sostenibilità), proprio ai margini dell’B.n.t. (dove la pesca professionale è del tutto vietata) e copriva – senza soluzione di continuità – circa due miglia nautiche, vale a dire l’equivalente di 30 campi di calcio. Lesono state poste sotto sequestro e affidate all’ente parco, che ne disporrà la distruzione, mentre sono in corso gli accertamenti volti all’individuazione dei responsabili, al momento ignoti.