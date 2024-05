(Di venerdì 24 maggio 2024) Firenze, 242024 - L'estate del 1914 segnò l'inizio della Primamondiale. Il più grande conflitto mai visto prima di quel momento, una carneficina che coinvolse quasi tutti i continenti, gran parte delle nazioni e dei loro abitanti, cambiandone per sempre il destino. L'Italia entrò innel, il 24. Paese povero e impreparato, si trovò presto in trincea per difendere il proprio territorio. Per ragioni più o meno nobili, migliaia di britannici cercarono di non andare a combattere sui fronti della Primamondiale. Fra loro c'erano gli obiettori di coscienza, i padri di famiglia e quelli che cercavano di imboscarsi. I National Archives di Londra hanno pubblicato le lettere di implorazione che venivano spedite alle autorità, chiedendo un esonero, ma che quasi sempre venivano respinte. Degli 8791 casi trattati dal tribunale del Middlesex, solo 26 richiedenti vennero del tutto esentati dal servizio militare mentre ad altri 581 vennero dettate tutta una serie di condizioni per non partecipare al conflitto.

24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra. Le storie di chi disse no al fronte - 24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra. Le storie di chi disse no al fronte - In migliaia cercarono di non andare a combattere. I National Archives di Londra hanno pubblicato le lettere di implorazione che venivano spedite alle autorità, quasi sempre respinte ... lanazione

Guerra in Medio Oriente, nuovo raid di Israele su Rafah: morti e feriti. Tel Aviv: “L’Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas” - guerra in Medio Oriente, nuovo raid di Israele su Rafah: morti e feriti. Tel Aviv: “L’Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas” - Raid di Israele nel sud del Libano: ucciso Faran, responsabile per le armi di Hezbollah. Video delle soldatesse israeliane legate e insultate, Hamas: ... ilsecoloxix

Guerra Israele-Hamas, Israele: "L'Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas" - guerra Israele-Hamas, Israele: "L'Aja non ci fermerà nella guerra ad Hamas" - Israele non sarà scoraggiato nella sua guerra ad Hamas dalla decisione che prenderà domani la Corte di giustizia dell'Aja. Dopo i 16 morti in un attacco avvenuto sul quartiere Al-Daraj della città, il ... tg24.sky