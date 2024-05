10eLotto - la Dea Bendata bacia la provincia di Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlsorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 23 maggio, come riporta Agipronews, centrato un tris di vincite per un complessivo di oltre 25 mila euro: a Maddaloni, indi, vinti 10 mila euro con un 6 Doppio Oro a cui si aggiungono i 9 mila euro di Trentola Ducenta, indi. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .