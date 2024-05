Zuppi sulle riforme | Il premierato? Attenzione agli equilibri Preoccupati dall’autonomia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’assemblea della Cei si è confrontata sul delicato tema del, suscitando varie reazioni tra i vescovi. Durante una conferenza stampa, il cardinale presidente della Cei, Matteo, ha evidenziato che “qualche vescovo ha espresso preoccupazione”. “Quando si toccano gliistituzionali” ha spiegato, è necessaria “molta”.ha sottolineato l’importanza di uno “spirito della Costituzione” per affrontare queste tematiche, esortando a pensare oltre il contingente e il partitico. L’arcivescovo di Bologna ha inoltre commentato la scelta di diversi leader di partito di candidarsi alle elezioni europee senza poi impegnarsi a recarsi a Strasburgo se eletti. “Lasciamo la sceltaelettori”, ha dichiarato, riconoscendo i pro e i contro di questa strategia: da un lato il “metterci la faccia”, dall’altro il rischio di non mantenere un impegno con gli elettori.ha anche evidenziato le difficoltà dei partiti nel formare un noi collettivo, affidandosi troppo spesso a un io individuale, mettendo in luce una crisi dei meccanismi di rappresentatività.