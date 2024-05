Zero offerte per Osimhen | l’assurda rivelazione sull’attaccante del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Victorlascerà certamentela prossima estate, ad oggi, però, non è chiaro ancora quale sarà il suo prossimo club. Il matrimonio trae Victorè destinato a concludersi. L’attaccante nigeriano, capocannoniere dello scudetto azzurro, lascerà dopo quattro anni la città partenopea, sfruttando la clausola inserita all’interno dell’accordo per il rinnovo firmato a dicembre. 120 – 130 milioni, questa la cifra monstre che servirà per accaparrarsi l’ex Lille, che diverrà con ogni probabilità la cessione più virtuosa nella storia del club azzurro. Una cifra, che in assenza degli introiti Champions, farà da base per avviare la rifondazione tecnica del. Una rifondazione, che non riguarderà solo il settore offensivo a quanto pare., quale sarà il suo prossimo club? Ad oggi nessuno si sarebbe fatto avanti Paris Saint Germain, Premier League, con il Chelsea in prima fila, ad oggi, secondo i vari addetti ai lavori, il movimento alle spalle dinon sarebbe poco.