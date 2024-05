Zeppieri-Virtanen oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giulioaffronterà Ottonel turno decisivo delledel, secondo Slam della stagione. Ghiotta chance per il tennista azzurro, che per il terzo anno consecutivo potrà qualificarsi nel main draw parigino. Dopo aver battuto Travaglia e Andreev, sulla sua strada non ci sarà il tanto atteso Dominic Thiem bensì il finlandese, che non ama particolarmente il rosso ma sui campi di Bois de Boulogne sta brillando. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però, il quale punta al bis dopo aver superato lea Melbourne. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, giovedì 23 maggio, come secondo match dalle ore 11:00 sul Court 12. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la piattaformaDiscovery+ (previo abbonamento).