Yanis Varoufakis a TPI | L’Europa è diventato un continente fallito - idiota e pericoloso

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Unione europea è nata come progetto di pace, eppure alla vigilia delle elezioni europee si parla sempre più di esercito, difesa e armamenti su cui investire insieme. Cos’è successo all’Ue?«La crisi dell’euro e l’assortimento di austerità per molti e munificenza per pochi che ne è seguito, hanno causato un crollo degli investimenti. Per quindici anni,non ha investito in tecnologie nuove, ecologiche e produttive. Intanto, Cina e Stati Uniti (soprattutto negli ultimi quattro anni) hanno investito come pazzi. Qual è il risultato?«è rimasta permanentemente indietro dal punto di vista tecnologico, economico e politico». Il futuro allora è un’Europa armata?«Con la guerra in Ucraina e la Nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Cina che distruggono ciò che resta del modello imprenditoriale tedesco (tagliando fuori Berlino dall’accesso al gas russo e ai mercati cinesi), il fallimento dell’Ue nello sfruttare la crisi dell’euro e la pandemia come un’opportunità per creare un’unione politica e fiscale, ci ha portato a questa situazione: stagnazione permanente, un rapido declino e la disponibilità a scommettere tutto su un’Europa come un’Unione di guerra.