Xsolla si unisce a Games for Change nell’intento di promuovere il cambiamento sociale grazie agli sviluppatori di videogiochi di nuova generazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iniziative educative e celebrazione dell’innovazione alforFestival 2024 in programma dal 27 al 28 giugno a New York LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–, società globale di commercio di, è onorata di annunciare la sua partecipazione al prossimo Il tema del festival di quest’anno, “The 2030 Marker: A Catalyst for Global”, sottolinea il potere trasformativo deia favore della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità globale.svolgerà un ruolo fondamentale all’evento, presentando i suoi programmi educativi d’avanguardia, come la recente apertura dellaCurine Academy a Kuala Lumpur, la presentazione dellaOnline Academy e la visione futura delleGlobal Academies in tutto il mondo, progettate per accelerare l’apprendimento e lo sviluppo nella creazione di giochi. Berkley Egenes, responsabile marketing e crescita di, durante il festival presenterà queste iniziative d’impatto, intese a offrire un accesso paritario al settore del gaming.

