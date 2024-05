Xabi Alonso | L’Atalanta è stata migliore - c’è da imparare in questa sconfitta

2024-05-23 00:13:01 Breaking news: Xabi Alonso ammette che sarà una sfida affrontare la dolorosa fine di un’imbattibilità di 51 partite del Bayer Leverkusen. La vittoria per 3-0 dell’Atalanta nella finale di Europa League a Dublino significa che l’attesa di 36 anni del Leverkusen per il trofeo europeo continua, anche se ha già conquistato il suo primo titolo di Bundesliga e ha la possibilità di completare il double quando affronterà il Kaiserslautern in Coppa di Germania Sabato la finale.

