Wwf - in Sicilia primo nido di tartaruga marina del 2024 in italia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – Proprio nella Giornata mondiale dedicata alle tartarughe, il 23 maggio, arriva la notizia deldiCaretta caretta della stagione trovato in, grazie alla segnalazione di un turista altoatesino, nella spiaggia di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa. I volontari del WWF, guidati dalla biologa Oleana Prato – informa una nota dell’associazione – sono prontamente accorsi per censire e mettere in sicurezza ilno segnalato quest’anno e continueranno a monitorarlo fino alla schiusa delle uova, che avverrà circa fra cinquanta giorni. Dopo l’eccezionale stagione dello scorso anno, quando solo ini volontari del WWF hanno censito e seguito ben 142 nidi di Caretta Caretta, questa prima nidificazione nel mese di maggio fa sperare in buoni risultati anche per il, a conferma di come le nostre coste stiano diventando sempre più importanti per la riproduzione delle tartarughe marine e pertanto vadano adeguatamente tutelate.